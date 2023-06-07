Ambar Ditabrak Kekasih, Aji Diduga Pelaku Masih Berstatus Saksi Terlapor

JAKARTA - Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di kasus dugaan penganiayaan yang dialami Ambar atau DAW di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Aji atu AMP kekasih korban yang diduga sebagai pelaku. Aji saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor.

"Terlapor sudah dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tersebut. Sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi terlapor karena kami mendalami beberapa saksi yang pada saat itu ada di TKP yah," ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Rabu (7/6/2033).

Menurutnya, polisi yelah memeriksa sejumlah saksi di kasus tersebut, khususnya saksi yang ada di lokasi dan yang melihat peristiwa tersebut. Korban dan kekasihnya selaku terlapor juga telah dimintai keterangannya oleh polisi, sedangka pria yang melambaikan tangannya itu tak diketahui identitasnya lantaran korban pun tak mengenalnya.

"Terlapor menjelaskan juga memang ada permasalahan seputar yang di kafe tadi, kemudian merasa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan sehingga meminta terus penjelasan itu," tuturnya.