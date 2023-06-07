Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konvoi Sambil Tenteng Sajam, 2 Pelajar SMP Asal Jakut Ditangkap!

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:56 WIB
Konvoi Sambil Tenteng Sajam, 2 Pelajar SMP Asal Jakut Ditangkap!
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dua pelajar sekolah menengah pertama (SMP) asal Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) ditangkap petugas kepolisian lantaran kedapatan membawa sajam sambil konvoi di jalanan, Rabu (7/6/2023) siang.

Kedua pelajar itu diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, penangkapan terhadap para pelajar itu bermula saat polisi RW hendak menyambangi warga lalu berpapasan dengan sekumpulan pelajar yang mengendarai sepeda motor sambil membawa sajam.

"Pada saat diberhentikan, para pelajar tersebut kabur melarikan diri dengan kendaraannya ke segala arah," kata Putra dalam keterangannya, Rabu.

Meski ada yang berhasil melarikan diri, namun terdapat dua pelajar yang sempat ditangkap berikut senjata tajam jenis pedang pendek dan celurit.

