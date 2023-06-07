Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Kabur Terbirit-birit, Maling Kotak Amal Masjid di Bogor Diciduk Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:59 WIB
Sempat Kabur Terbirit-birit, Maling Kotak Amal Masjid di Bogor Diciduk Warga
Ilustrasi (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR - Pria pemuda berinisial MS (25) mencuri kotak amal masjid di wilayah Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi di Polsek Dramaga.

Kapolsek Dramaga AKP Budi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Aksi pelaku diketahui warga yang melihatnya sedang mengambil uang dalam kotak amal yang tidak terkunci.

"Ada warga yang melihat dan meneriaki maling," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Selanjutnya, pelaku yang panik langsung berupaya melarikan diri. Warga pun berupaya mengejar pelaku yang kabur ke arah perumahan hingga tertangkap.

"Warga mengejar pelaku sampai ke perumahan Graha Aradea dan diamankan di pos sekuriti," jelasnya.

Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku. Saat ini, pelaku diamankan di Polsek Dramaga dengan barang bukti uang Rp25 ribu dan kotak amal.

"Pasal yang disangkakan Pasal 362 KUHP," tutupnya

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement