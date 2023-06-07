Sempat Kabur Terbirit-birit, Maling Kotak Amal Masjid di Bogor Diciduk Warga

BOGOR - Pria pemuda berinisial MS (25) mencuri kotak amal masjid di wilayah Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi di Polsek Dramaga.

Kapolsek Dramaga AKP Budi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Aksi pelaku diketahui warga yang melihatnya sedang mengambil uang dalam kotak amal yang tidak terkunci.

"Ada warga yang melihat dan meneriaki maling," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).

Selanjutnya, pelaku yang panik langsung berupaya melarikan diri. Warga pun berupaya mengejar pelaku yang kabur ke arah perumahan hingga tertangkap.

"Warga mengejar pelaku sampai ke perumahan Graha Aradea dan diamankan di pos sekuriti," jelasnya.

Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku. Saat ini, pelaku diamankan di Polsek Dramaga dengan barang bukti uang Rp25 ribu dan kotak amal.

"Pasal yang disangkakan Pasal 362 KUHP," tutupnya

(Arief Setyadi )