Ambar Ditabrak Kekasih, Polisi Telusuri Rekaman CCTV di TKP

JAKARTA - Polisi tengah mencari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi Ambar atau DAW ditabrak kekasihnya, Aji atau AMP di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasalnya, sejauh ini belum ditemukan CCTV yang menyorot saat peristiwa berlangsung.

"Kami sudah mencari CCTV di TKP tersebut, tim juga sudah beberapa kali menyisir TKP untuk mendapatkan CCTV cuman memang ada keterbatasan di TKP itu, belum kami temukan yang langsung menyorot ke jalan yang merekam pada saat kejadian itu ya," ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi, Rabu (7/6/2033).

Menurutnya, ada CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi kejadian, hanya saja korban baru membuat laporan tersebut 3 hari pasca kejadian. Sedangkan CCTV yang menyorot ke lokasi itu memorinya tak menyimpan peristiwa dalam waktu 3 hari tersebut.

Maka itu, kata dia, polisi terus mendalaminya dengan memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Polisi sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari korban, terlapor, hingga pemotor yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung,

"Kami sekaligus memberikan imbauan agar ke depannya lebih bijak lagi dan tidak mudah emosi ketika mendapati suatu permasalahan, ada baiknya setiap permasalahan itu diselesaikan baik-baik, menggunakan kepala dingin, sehingga tidak memicu emosi yang merugikan orang lain," katanya.

(Arief Setyadi )