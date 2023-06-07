Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ambar Ditabrak Kekasih, Polisi Telusuri Rekaman CCTV di TKP

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:06 WIB
Ambar Ditabrak Kekasih, Polisi Telusuri Rekaman CCTV di TKP
CCTV (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi tengah mencari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi Ambar atau DAW ditabrak kekasihnya, Aji atau AMP di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasalnya, sejauh ini belum ditemukan CCTV yang menyorot saat peristiwa berlangsung.

"Kami sudah mencari CCTV di TKP tersebut, tim juga sudah beberapa kali menyisir TKP untuk mendapatkan CCTV cuman memang ada keterbatasan di TKP itu, belum kami temukan yang langsung menyorot ke jalan yang merekam pada saat kejadian itu ya," ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi, Rabu (7/6/2033).

Menurutnya, ada CCTV yang mengarah ke sekitar lokasi kejadian, hanya saja korban baru membuat laporan tersebut 3 hari pasca kejadian. Sedangkan CCTV yang menyorot ke lokasi itu memorinya tak menyimpan peristiwa dalam waktu 3 hari tersebut.

Maka itu, kata dia, polisi terus mendalaminya dengan memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Polisi sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari korban, terlapor, hingga pemotor yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung,

"Kami sekaligus memberikan imbauan agar ke depannya lebih bijak lagi dan tidak mudah emosi ketika mendapati suatu permasalahan, ada baiknya setiap permasalahan itu diselesaikan baik-baik, menggunakan kepala dingin, sehingga tidak memicu emosi yang merugikan orang lain," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement