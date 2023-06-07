Dapat Bantuan Gerobak dari Partai Perindo, Pedagang Mi Ayam Jadi Makin Semangat Jualan

JAKARTA - Partai Perindo membagikan 3 gerobak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/6/2023). Salah satu penerima bantuan gerobak itu adalah pedagang mi ayam asal Jakarta Utara, Neneng Fatmawati (40).

Neneng sangat senang mendapatkan bantuan gerobak dari Partai Perindo, partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera. Ia yakin dengan gerobak baru itu dapat meningkatkan penghasilan untuk keluarga kecilnya.

"Dapat bantuan gerobak dari Perindo senang dan bahagialah terima kasih sama Perindo karena sangat membantu," katanya.

Pembagian gerobak ini diserahkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon yang didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 3, Indra Wu, serta Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 7, Kristian Thomas di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Neneng mengaku telah berjualan mi ayam sejak 2017. Akhir-akhir ini ia ingin mengganti gerobaknya yang sudah tidak layak pakai lagi. Namun, niatnya belum terwujud lantaran gerobak baru harganya mahal.