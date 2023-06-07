Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan Gerobak dari Partai Perindo, Pedagang Mi Ayam Jadi Makin Semangat Jualan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:18 WIB
Dapat Bantuan Gerobak dari Partai Perindo, Pedagang Mi Ayam Jadi Makin Semangat Jualan
Pedagang mi ayam senang mendapat bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo membagikan 3 gerobak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/6/2023). Salah satu penerima bantuan gerobak itu adalah pedagang mi ayam asal Jakarta Utara, Neneng Fatmawati (40).

Neneng sangat senang mendapatkan bantuan gerobak dari Partai Perindo, partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera. Ia yakin dengan gerobak baru itu dapat meningkatkan penghasilan untuk keluarga kecilnya.

"Dapat bantuan gerobak dari Perindo senang dan bahagialah terima kasih sama Perindo karena sangat membantu," katanya.

Pembagian gerobak ini diserahkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon yang didampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 3, Indra Wu, serta Bacaleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI 7, Kristian Thomas di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Neneng mengaku telah berjualan mi ayam sejak 2017. Akhir-akhir ini ia ingin mengganti gerobaknya yang sudah tidak layak pakai lagi. Namun, niatnya belum terwujud lantaran gerobak baru harganya mahal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement