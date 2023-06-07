Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Bakmi Ayam Akui Terbantu dapat Gerobak Gratis dari Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:25 WIB
Pedagang Bakmi Ayam Akui Terbantu dapat Gerobak Gratis dari Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu, secara aktif membagikan modal usaha dan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Hari ini Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada Lorin Binalay (54). Perempuan yang sehari-hari nya berjualan Bakmi Ayam ini mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam di depan rumahnya wilayah Jakarta Utara.

Dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak kepada usaha kecilnya itu.

"Senang sekali dapat bantuan gerobak perindo. Jadi kita lebih bersemangat berjualan pokoknya senang banget,"kata Lorin saat ditemui MNC Portal, di Kantor DPP Perindo, Rabu (7/6/2023).

Sebelumnya, dia mengaku telah berjualan sejak tahun 2014 untuk menghidupi keluarga usai sang suami terkena PHK dan tidak bekerja. Selain Bakmi ayam, Lorin

juga turut menjajakan minuman ringan hingga sembako di depan rumahnya.

"Saya membantu perekonomian karena kita suami enggak kerja. Pokoknya sejak suami di PHK, kita udah mulai jual bakmi ayam,"katanya.

Usai mendapat bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini, dia mengatakan bahwa akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Partai perindo itu sangat membantu masyarakat kecil, apapun itu Perindo selalu ada. Semoga partai perindo untuk semakin maju dan menang di pemilu 2024,"tuturnya.

Sebelumnya, Lorin bersama dengan pedagang lainnya yakni Pujiati (49), Pedagang Sate, Neneng Fatmawati (40), Pedagang Mie Ayam mendapatkan bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement