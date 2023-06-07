Pedagang Bakmi Ayam Akui Terbantu dapat Gerobak Gratis dari Perindo

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu, secara aktif membagikan modal usaha dan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Hari ini Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada Lorin Binalay (54). Perempuan yang sehari-hari nya berjualan Bakmi Ayam ini mulai dari jam 7 pagi hingga 7 malam di depan rumahnya wilayah Jakarta Utara.

Dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak kepada usaha kecilnya itu.

"Senang sekali dapat bantuan gerobak perindo. Jadi kita lebih bersemangat berjualan pokoknya senang banget,"kata Lorin saat ditemui MNC Portal, di Kantor DPP Perindo, Rabu (7/6/2023).

Sebelumnya, dia mengaku telah berjualan sejak tahun 2014 untuk menghidupi keluarga usai sang suami terkena PHK dan tidak bekerja. Selain Bakmi ayam, Lorin

juga turut menjajakan minuman ringan hingga sembako di depan rumahnya.

"Saya membantu perekonomian karena kita suami enggak kerja. Pokoknya sejak suami di PHK, kita udah mulai jual bakmi ayam,"katanya.

Usai mendapat bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini, dia mengatakan bahwa akan digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Partai perindo itu sangat membantu masyarakat kecil, apapun itu Perindo selalu ada. Semoga partai perindo untuk semakin maju dan menang di pemilu 2024,"tuturnya.

Sebelumnya, Lorin bersama dengan pedagang lainnya yakni Pujiati (49), Pedagang Sate, Neneng Fatmawati (40), Pedagang Mie Ayam mendapatkan bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024.