HOME NEWS NASIONAL

Cawapres 2024? Begini Rekam Jejak dan Prestasi Erick Thohir

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:29 WIB
Cawapres 2024? Begini Rekam Jejak dan Prestasi Erick Thohir
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rekam jejak dan prestasi Erick Thohir menarik untuk disimak. Sosok Menteri BUMN ini , tengah menjadi perbincangan karena dianggap sebagai figur yang potensial dalam memimpin Indonesia.

Erick Thohir juga telah dilirik untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024 mendatang. Tak mengherankan memang, mengingat mantan Presiden Inter Milan ini dikenal sebagai pemimpin yang mampu kerja nyata dan berprestasi.

Terkait hal tersebut, rekam jejak dan prestasi Erick Thohir pun banyak dicari oleh masyarakat.

Selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir berhasil memulihkan kondisi ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19 dengan meningkatkan laba BUMN dan memberantas korupsi.

Sejumlah program telah ia galakkan agar ekonomi tetap berputar dan masyarakat bisa bertahan. Seperti KUR, BRILink, Mekaar, dan Makmur. Tak hanya itu saja, berkat kepemimpinannya Indonesia berhasil memproduksi IndoVac, yakni vaksin Covid-19 buatan Indonesia.

