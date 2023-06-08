Jokowi Ngobrol Bareng Prabowo di Malaysia, Begini Penjelasan Istana

JAKARTA - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kuala Lumpur Malaysia pada Rabu (7/6/2023) menjadi perbincangan di media sosial.

Momen tersebut dibagikan Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, di akun Instagram pribadinya. Dahnil menyebut Jokowi dan Prabowo berbincang hingga tertawa.

"Tertawa lepas Presiden Jokowi and Menhan Prabowo saat tiba di Kuala Lumpur Malaysia Rabu 7 Juni 2023 pukul 17.15 LT. Dengar pelan-pelan yuk Pak Menhan @prabowo berbincang apa dengan Pak Presiden @jokowi," kata Dahnil dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (8/6/2023).

Menanggapi itu, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan, pertemuan Jokowi dan Prabowo dilakukan di lobi hotel tempat bermalam di Malaysia.

Pada pertemuan di lobi hotel tersebut, Prabowo menyambut Jokowi usai melakukan kunjungan kerja dari Singapura. Tidak hanya Prabowo, beberapa menteri ikut menyambut Jokowi di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan sejumlah pejabat dan staf KBRI Kuala Lumpur.