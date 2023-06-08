Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Gadis Dicabuli 11 Pria di Sulteng, LPSK Ungkap Ada Ancaman terhadap Korban

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:14 WIB
Kasus Gadis Dicabuli 11 Pria di Sulteng, LPSK Ungkap Ada Ancaman terhadap Korban
LPSK ungkap ada ancaman terhadap korban pemerkosaan 11 pria di Parigi Moutong, Sulteng. (MPI/Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan adanya ncaman terhadap korban pemerkosaan bergilir oleh 11 orang di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng). Ancaman itu agar korban beserta keluarganya mau berdamai dalam proses hukum tersebut.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan, ancaman itu datang saat orangtua korban mulai melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oknum Brimob dan kepala desa setempat. Namun, Hasto mengatakan ancaman tersebut sudah tidak ada kini.

"Mula-mula ada, diminta untuk berdamai. Biasalah gitu-gitu. Tetapi sudah berlalu," ujar Hasto saat dihubungi awak media, Kamis (8/6/2023).

Ia menjelaskan, saat ini meski pihaknya masih menelaah pengajuan perlindungan, perlindungan darurat berupa bantuan medis telah diberikan. Hal ini dilakukan mengingat korban mengalami trauma fisik memerlukan perawatan medis.

"Perlindungannya berupa layanan bantuan medis. Itu yang kita dahulukan," katanya.

Hasto belum dapat menjelaskan secara mendetail kondisi korban lantaran belum diketahui. Ia hanya mengatakan kondisi medis yang diketahui sebelumnya, tidak separah yang dibayangkan.

"Ya (ada kondisi medis imbas tindakan pelaku), tapi kayaknya tidak seberat yang diduga semula. Tapi kalau ada tindakan operasi atau apa, kita akan biayai itu. Tetapi kita belum tahu," ucap Hasto.

