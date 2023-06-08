Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral di Twitter Kasus Penipuan iPhone oleh Si Kembar, Total Kerugian Rp35 Miliar

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:24 WIB
Viral di Twitter Kasus Penipuan iPhone oleh Si Kembar, Total Kerugian Rp35 Miliar
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Viral di Twitter kasus penipuan iPhone oleh si kembar, total kerugian Rp35 miliar menjadi perbincangan warganet. Hingga saat tersangkan masih dalam pengejaran polisi.

Penipuan iPhone dengan sistem pre-order yang diduga didalangi si kembar Rihana (RA) dan Rihani (RI) sedang ramai menjadi perbincangan di jagat maya.

Bahkan diduga 'si kembar' ini pernah bekerja di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Viralnya kasus penipuan berkedok pre order iPhone pertama kali diunggah oleh akun Twitter @mazzini_gsp. Dalam unggahannya, akun tersebut menjelaskan alur penipuan yang dilakukan kedua saudari kembar Rihana dan Rihani.

"Kasus penipuan pre-order iPhone yang dilakukan dua saudari kembar Rihana dan Rihani dengan total kerugian korban mencapai Rp35 miliar. Jumlah kerugian tiap korban bervariasi dari ratusan juta sampai miliar," tulis akun @mazzini_gsp pada, Minggu (04/06/23).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188932//kasus_penipuan-dwOQ_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bos WO Ayu Puspita dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/16/3188775//ilustrasi-KqE0_large.jpg
Usai Ditinggalkan X, Platform Baru Ajukan Klaim Merek Twitter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188664//viral-mfBK_large.jpg
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188630//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-qXEj_large.jpg
Polda Metro Bantah Pelaku Penipuan WO Ayu Puspita Dilepas, Bakal Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188581//viral-4m1E_large.jpg
Detik-Detik Rumah Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Digeruduk Ratusan Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement