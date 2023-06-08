Viral di Twitter Kasus Penipuan iPhone oleh Si Kembar, Total Kerugian Rp35 Miliar

JAKARTA- Viral di Twitter kasus penipuan iPhone oleh si kembar, total kerugian Rp35 miliar menjadi perbincangan warganet. Hingga saat tersangkan masih dalam pengejaran polisi.

BACA JUGA: Kejagung Periksa Tiga Orang Kasus Dugaan Korupsi Komoditas Emas

Penipuan iPhone dengan sistem pre-order yang diduga didalangi si kembar Rihana (RA) dan Rihani (RI) sedang ramai menjadi perbincangan di jagat maya.

Bahkan diduga 'si kembar' ini pernah bekerja di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Viralnya kasus penipuan berkedok pre order iPhone pertama kali diunggah oleh akun Twitter @mazzini_gsp. Dalam unggahannya, akun tersebut menjelaskan alur penipuan yang dilakukan kedua saudari kembar Rihana dan Rihani.

"Kasus penipuan pre-order iPhone yang dilakukan dua saudari kembar Rihana dan Rihani dengan total kerugian korban mencapai Rp35 miliar. Jumlah kerugian tiap korban bervariasi dari ratusan juta sampai miliar," tulis akun @mazzini_gsp pada, Minggu (04/06/23).