2 Kali Mangkir, KPK Buka Peluang Jemput Paksa Hakim Agung Prim Haryadi

KPK buka peluang jemput paksa hakim agung Prim Haryadi usai 2 kali mangkir dari pemeriksaan. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Hakim Agung Prim Haryadi kembali mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prim Haryadi sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Yang bersangkutan belum bisa hadir. Nah, apakah bisa dilakukan pemanggilan paksa? Yang sesuai ketentuan undang-undang, bisa," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

KPK menyayangkan ketidakhadiran Hakim Agung, Prim Haryadi. Seharusnya Prim Haryadi memahami KPK bisa melakukan upaya jemput paksa terhadap saksi jika tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Saya yakin, hakim itu juga pasti sangat paham KUHAP, kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Kalau yang bersangkutan tidak hadir pasti kita akan hadirkan secara paksa," ujar Alex, sapaan karib Alexander Marwata.

Karena itu, Alex mengimbau seluruh saksi agar kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK termasuk Hakim Agung Prim Haryadi. KPK masih akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hakim Prim Haryadi.

"Saya kira yang sangat memahami itu dan kami berharap untuk panggilan berikutnya, yang bersangkutan akan hadir. Saya enggak tahu apakah ada alasan-alasan yg disampaikan sehingga yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan KPK," kata Alex.

"Sehingga, kita akan susulkan panggilan berikutnya tentu dengan harapan yang bersangkutan memenuhi panggilan KPK," tuturnya.

Sekadar informasi, Hakim Agung, Prim Haryadi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Rabu, 7 Juni 2023. Ia juga mangkir dari panggilan sebelumnya. Sedianya, keterangan Prim Haryadi dibutuhkan untuk proses penyidikan tersangka mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.