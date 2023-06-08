Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Special Report: Berkejaran dengan Sisa Waktu Ultimatum KKB Ancam Bunuh Pilot Susi Air

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:25 WIB
Special Report: Berkejaran dengan Sisa Waktu Ultimatum KKB Ancam Bunuh Pilot Susi Air
Pilot Susi Air Kapten Phillips Disandera KKB
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan membunuh Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens yang telah disandera selama 4 bulan di rimba Papua.

KKB teroris menuntut pembicaraan pemisahan diri dengan Indonesia yang melibatkan kekuatan regional Australia dan Selandia Baru.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau KKB, secara berkala merilis pembaruan tentang Mehrtens sejak ditangkap setelah dia mendaratkan penerbangan charter pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Nduga.

Dalam vidio yang dirilis KKB, Kapten Philips mengatakan bahwa dirinya akan ditembak mati jika Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Papua. Dia hanya diberi waktu selama 2 bulan agar negara lain berbicara kepada Indonesia terkait kemerdekaan Papua.

“Kalau sudah 2 bulan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka (KKB) akan tembak saya,” kata Mehrtens dalam vidio yang beredar di media sosial.

Dalam tayangan yang beredar, terlihat Warga Negara Selandia Baru itu dikelilingi KKB teroris. Kapten Philips memegang bendera bintang kejora dengan memakai topi rimba dengan kaos warna hitam. Sejumlah teroris KKB juga mengelilingi Kapten Philips lengkap dengan berbagai macam persenjataan.

Reaksi TNI Atas Ancaman KKB Teroris

TNI memilih cara persuasif dalam upaya membebaskan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris.

“Panglima TNI tadi sudah sampaikan di doorstop ACDFM di Bali, bahwa mediasi sudah dan terus dilakukan baik oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga oleh Pemkab setempat,” ujar Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, kepada Okezone.

“Adapun operasi yang dilakukan dan diupayakan tidak ada yang menimbulkan korban di pihak penduduk,” tutup Julius.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191521//kkb-zEL6_large.jpg
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190435//papua-4lyV_large.jpg
Pemerintah Buat Dua Program Strategis di Daerah Bekas Basis KKB Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190201//kkb-QBpj_large.jpg
Lima Pentolan KKB di Intan Jaya Menyerahkan Diri, Ini Identitas Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190166//kkb-Qjgm_large.jpg
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189987//kkb-L2Oc_large.jpg
Teror KKB Papua Semakin Brutal, Tokoh Agama Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement