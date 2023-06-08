Mengenal Apa itu Golden Buzzer yang Diraih Putri Ariani di America's Got Talent 2023

JAKARTA- Mengenal apa itu golden buzzer yang diraih Putri Ariani di America's Got Talent 2023 merupakan penyanyi disabilitas asal Indonesia berhasil memukau juri. Banyak warganet Indonesia mencari tahu apa itu golden buzzer yang diraih penyanyi asal Riau dalam ajan kompetisi menyanyi internasional.

Mengenal apa itu golden buzzer yang diraih Putri Ariani di America's Got Talent 2023 adalah bel emas. Artinya, kontestan dijamin mendapat tempat di final musim itu. Konsep ini diperkenalkan di season 9 America's Got Talent, dan setiap juri hanya boleh menekan Golden Buzzer mereka satu kali per musim.

Ini memungkinkan juri untuk mengirim tindakan secara otomatis ke pertunjukan langsung, terlepas dari pendapat juri lainnya. Saat pertama kali digunakan, bel hanya menyelamatkan tindakan dari eliminasi.

Umumnya peserta harus mendapatkan tiga suara dari para juri supaya tidak tereliminasi. Tetapi golden buzzer adalah pengecualian. Tombol emas ini dapat langsung membawa peserta ke babak semifinal tanpa mengikuti babak lainnya.