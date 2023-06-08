7 Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bicara soal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Bacapres Ganjar Pranowo. Megawati pun menyebut, bahwa dirinya akan memilih cawapres yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dan bukan bagi partai-partai pengusung.

Namun, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkapkan 10 nama masuk daftar bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Berikut sejumlah nama yang diucapkan Ketua DPR RI itu untuk mendampangi Ganjar Pranowo:

1. Menko Polhukam, Mahfud MD

2. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

3. Menparekraf, Sandiaga Uno.

4. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto