Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:17 WIB
7 Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bicara soal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Bacapres Ganjar Pranowo. Megawati pun menyebut, bahwa dirinya akan memilih cawapres yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dan bukan bagi partai-partai pengusung.

Namun, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengungkapkan 10 nama masuk daftar bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Berikut sejumlah nama yang diucapkan Ketua DPR RI itu untuk mendampangi Ganjar Pranowo:

1. Menko Polhukam, Mahfud MD

2. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

3. Menparekraf, Sandiaga Uno.

4. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement