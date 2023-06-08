Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Luhut Jadi Saksi Sidang Kasus Haris Azhar, PN Jaktim Tutup Seluruh Pelayanan

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:18 WIB
Luhut Jadi Saksi Sidang Kasus Haris Azhar, PN Jaktim Tutup Seluruh Pelayanan
Suasana PN Jaktim/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Seluruh pelayanan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ditutup sementara, pada Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty atas dugaan pencemaran nama baik di PN Jaktm.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, PN Jaktim dipenuhi orang. Mereka ingin mengikuti pelayanan sidang dan mediasi.

Namun sejumlah aparat kepolisian tidak membolehkan warga untuk masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Di samping gerbang juga tampak sejumlah pemberitahuan yang bertuliskan "Khusus hari Kamis, 8 Juni 2023 semua pelayanan sidang/PTSP dan mediasi ditutup sementara,"tulis pengumuman tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
