Berita Duka, Diplomat Senior Nugroho Wisnumurti Meninggal Dunia

JAKARTA -Mantan Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa yang juga Dirjen Politik Deplu, Duta Besar Nugroho Wisnumurti, meninggal dunia di usia 83 tahun pada Kamis (8/6/2023) dini hari.

"Betul (meninggal dunia),"kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi MNC Portal, di Jakarta.

Almarhum saat ini telah dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Mangunarsan, Balerejo, Kebon Kebon Sari, Madiun, Jawa Timur, pada siang hari.

Lebih lanjut, Teuku mengatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Cecep Herawan Ikut melepas jenazah hingga ke liang lahat.

"Sekjen Kemlu atas nama Kemlu telah melepas jenazah pada siang hari ini di rumah duka,"katanya.

Dubes Nugroho kata Teuku merupakan sosok diplomat senior yang berjasa terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

"Almarhum adalah diplomat senior Kemlu yg semasa aktif pernah menempati berbagai posisi strategis, seperti Dirjen Politik Kemlu, Wakil Tetap RI untuk PTRI New York dan PTRI Jenewa,"ujarnya.