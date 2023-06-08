Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berita Duka, Diplomat Senior Nugroho Wisnumurti Meninggal Dunia

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:11 WIB
Berita Duka, Diplomat Senior Nugroho Wisnumurti Meninggal Dunia
Nugroho Wisnumurti/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA -Mantan Wakil Tetap RI di PBB, Jenewa yang juga Dirjen Politik Deplu, Duta Besar Nugroho Wisnumurti, meninggal dunia di usia 83 tahun pada Kamis (8/6/2023) dini hari.

"Betul (meninggal dunia),"kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi MNC Portal, di Jakarta.

Almarhum saat ini telah dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Mangunarsan, Balerejo, Kebon Kebon Sari, Madiun, Jawa Timur, pada siang hari.

Lebih lanjut, Teuku mengatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Cecep Herawan Ikut melepas jenazah hingga ke liang lahat.

"Sekjen Kemlu atas nama Kemlu telah melepas jenazah pada siang hari ini di rumah duka,"katanya.

Dubes Nugroho kata Teuku merupakan sosok diplomat senior yang berjasa terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

"Almarhum adalah diplomat senior Kemlu yg semasa aktif pernah menempati berbagai posisi strategis, seperti Dirjen Politik Kemlu, Wakil Tetap RI untuk PTRI New York dan PTRI Jenewa,"ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191256//ketua_prm_jogokariyan_muhammad_jazir_asp-jnlU_large.jpg
Muhammadiyah Berduka, Kiyai Muhammad Jazir ASP Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190306//kpk-0D4T_large.jpg
Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Meninggal, KPK Setop Penyidikan Kasusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682//gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183988//wiranto_kenang_momen_terakhir_bersama_istri-5kt8_large.jpg
Wiranto Kenang Momen Terakhir Bersama Istri Jelang Wafat: Baru Rayakan 50 Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977//kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement