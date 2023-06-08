Tagar Perindo Harapan Rakyat Trending, Warganet: Untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Keyword dengan tanda pagar (tagar) Perindo Harapan Rakyat, Untuk Indonesia Sejahtera, dan Hary Tanoesoedibjo trending topic di media sosial Twitter, Kamis (8/6/2023).

Saat ini tranding topik tentang Perindo tersebut masih terus berlangsung di medsos si burung biru tersebut.

Keyword #Perindo Harapan Rakyat trending dengan 1.323 tweet dan keyword #Untuk Indonesia Sejahtera sebanyak 1.419 cuitan.

Sejumlah warganet memberikan dukungannya kepada Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Salah satunya pemilik akun Kristy.

"Kali ini Perindo Harapan Rakyat dan Untuk Indonesia Sejahtera bersama pak Hary Tanoesoedibjo," tulis @KristyH56705066.