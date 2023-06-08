Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tagar Perindo Harapan Rakyat Trending, Warganet: Untuk Indonesia Sejahtera

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:41 WIB
Tagar Perindo Harapan Rakyat Trending, Warganet: Untuk Indonesia Sejahtera
Perindo trending topik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keyword dengan tanda pagar (tagar) Perindo Harapan Rakyat, Untuk Indonesia Sejahtera, dan Hary Tanoesoedibjo trending topic di media sosial Twitter, Kamis (8/6/2023).

Saat ini tranding topik tentang Perindo tersebut masih terus berlangsung di medsos si burung biru tersebut.

Keyword #Perindo Harapan Rakyat trending dengan 1.323 tweet dan keyword #Untuk Indonesia Sejahtera sebanyak 1.419 cuitan.

Sejumlah warganet memberikan dukungannya kepada Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Salah satunya pemilik akun Kristy.

"Kali ini Perindo Harapan Rakyat dan Untuk Indonesia Sejahtera bersama pak Hary Tanoesoedibjo," tulis @KristyH56705066.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement