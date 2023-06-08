Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Akan Beri Perintah Harian ke Kader PDIP Menangkan Ganjar Pranowo

Rakhmatulloh , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:44 WIB
JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bakal ada kejutan dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas III hari ini.

Dia menyebut, Megawati akan memberikan perintah harian kepada seluruh kader partai untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024.

"Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan perintah harian sehingga seluruh elemen partai ini dapat bergerak,” kata Hasto dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut Hasto menyampaikan, seluruh elemen partai harus bahu-membahu mendukung strategi komunikasi dan narasi politik dari Ganjar untuk memenangi kontestasi elektoral 2024.

Hasto juga mendorong agar tiga pilar partai yakni eksekutif, struktural partai, dan legislatif, untuk bergerak bersama-sama mematuhi perintah Megawati demi menyebarluaskan visi misi Ganjar kepada masyarakat luas.

