Belajar dari Sejarah, PDIP Sebut Upaya Penjegalan di Pemilu Tak Akan Bisa Sukses

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara ihwal pengakuan koalisi perubahan dan persatuan (KPP) terkait adanya upaya penjegalan terhadap Pencapresan Anies Baswedan di 2024 mendatang.

"PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata Hasto dalam jumpa persnya di sela-sela Rakernas PDIP, Kamis (8/6/2023).

Hasto menyampaikan bagaimana upaya penjegalan yang pernah dialami Ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri di era Pemerintahan orde baru kala itu. Tak hanya Penjegalan, bahkan sampai pada penyerangan kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang pada 27 Juli 1996.

Bukan cuma Megawati, hal itu juga dirasakan Jokowi yang kala itu mendapatkan banyak rintangan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi capres dan akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Dari pengalaman itu, Hasto mengatakan bahwa PDIP belajar bahwa upaya penjegalan itu tidak akan pernah sukses jika pemimpin itu bergerak mengakar dengan rakyat. Oleh karenanya, dia pun memberikan pesan agar Anies bersama koalisinya tak perlu takut dan khawatir dengan upaya penjegalan tersebut.