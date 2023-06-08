Partai Perindo Jalin Kerjasama Politik dengan PDIP Besok, Dipimpin Hary Tanoe

JAKARTA - Partai Perindo dikabarkan akan menjalin kerjasama politik dengan PDIP, besok, Jumat (9/6/2023). Kerja sama itu disinyalir terkait kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Heri Budianto, mengungkapkan nantinya Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo akan memimpin rombongan pengurus.

"Terkait kerjasama politik PDIP dan Partai Perindo akan dilaksanakan Besok Jumat 9 Juni pagi, sesuai dengan apa yang disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto. DPP Perindo akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pak HT (Hary Tanoe-red)," katanya kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Usai pertemuan itu, nantinya akan dijelaskan mengenai kerja sama tersebut lewat konferensi pers.

"Mengenai substansi kerjasama politik akan disampaikan saat konferensi pers besok," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2024, PDIP telat memutuskan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden.

(Erha Aprili Ramadhoni)