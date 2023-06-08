Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Dalami Informasi Rumah Oknum Polisi Tampung Korban Perdagangan Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:19 WIB
Polri Dalami Informasi Rumah Oknum Polisi Tampung Korban Perdagangan Orang
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan bahwa pihaknya mendalami adanya informasi rumah oknum personel kepolisian di Lampung yang diduga dijadikan tempat penampungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ada informasi terkait dengan dugaan rumah anggota Polri yang dijadikan tempat transit sebagai TPPO, saat ini masih didalami Propam Polda Lampung," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Ramadhan belum bisa berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Ia menekankan bahwa pihak Polda Lampung masih melakukan pengusutan terkait hal itu.

"Nanti kalau sudah ada infonya, kami sampaikan. Jadi informasinya terkait hal tersebut masih didalami," ujar Ramadhan.

Di sisi lain, Ramadhan menegaskan bahwa Korps Bhayangkara dalam hal pemberantasan TPPO selalu berkomitmen untuk memberangus seluruh jaringan kejahatan tersebut.

"Sekali lagi saya sampaikan, Polri komitmen dan serius dalam menangani TPPO," ucap Ramadhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191237//jembatan_warga_gayo_lues_yang_terputus_diterjang_banjir-Gcw7_large.jpg
Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191213//presiden_prabowo_subianto-bctZ_large.jpeg
Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191208//kapolri_hadiri_reuni_akpol_91_bhara_daksa-C7Ko_large.jpg
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191063//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-HDk9_large.jpg
Yusril Targetkan PP Jabatan Sipil untuk Polisi Aktif Rampung Akhir Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191032//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-ANcn_large.jpg
Dukung PP Atur Penempatan Polri Aktif, Jimly: Akhiri Kisruh Isu Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191030//pembuatan_sumur_bor_air_bersih_di_aceh_tamiang-Gg1S_large.jpg
Pascabencana, Polri Operasikan 24 Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement