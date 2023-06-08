Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kongkalikong Hasbi Hasan dan Dadan Lobi Hakim Prim Haryadi untuk Urus Perkara MA

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:07 WIB
Kongkalikong Hasbi Hasan dan Dadan Lobi Hakim Prim Haryadi untuk Urus Perkara MA
Hasbi Hasan/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi bahwa mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) melalui Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH) diduga pernah melakukan lobi ke Hakim Agung, Prim Haryadi untuk mengurus perkara di MA.

Kabar itu selanjutnya dikonfirmasi penyidik KPK kepada saksi Prim Haryadi, hari ini. Hakim Prim Haryadi diduga pernah dilobi Hasbi Hasan dan Dadan untuk mengurus perkara yang dimohonkan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka (HT).

"Saksi dikonfirmasi pengetahuannya antara lain adanya informasi terkait dugaan DTY melalui HH pernah mencoba melobi saksi agar memenuhi keinginan Heryanto Tanaka terkait putusan perkara yang sedang diurusnya di MA," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (8/6/2023).

Namun Ali tak menjelaskan lebih detil dugaan kongkalikong Dadan dan Hasbi Hasan dalam mengurus perkara. Ali memastikan bahwa keterangan Hakim Prim Haryadi telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan dibeberkan di persidangan.

"Keterangan saksi selengkapnya ada di dalam BAP dan tidak bisa kami sampaikan saat ini karena tentu akan dijelaskan hanya untuk kepentingan pada proses persidangan," pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147021/hakim-cBL1_large.jpg
Ketua MA Ingatkan Hakim Baru Jangan Ketuk Pintu Pimpinan jika Ingin Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080517/dadan_tri_yudianto-HGoC_large.png
MA Ringankan Hukuman Dadan Tri Yudianto Jadi 8 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/337/3074833/kpk-sqVx_large.jpg
Breaking News! Hakim Agung Gazalba Saleh Divonis 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072097/kpk-Zakl_large.jpg
MA Diyakini Bersikap Independen Tangani Perkara Mardani Maming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038184/ma-buka-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-simak-periode-pendaftaran-hingga-syarat-syaratnya-R4VnW57KHC.jpeg
MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Simak Periode Pendaftaran hingga Syarat-syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013673/eksepsi-hakim-agung-nonaktif-gazalba-saleh-dikabulkan-ini-pertimbangan-hakim-2xPZiVTMns.jpg
Eksepsi Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dikabulkan, Ini Pertimbangan Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement