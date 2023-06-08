Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP: Pemimpin Tak Mengakar Cenderung Ciptakan Seolah-olah Diganjal

Rakhmatulloh , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:13 WIB
Sekjen PDIP: Pemimpin Tak Mengakar Cenderung Ciptakan Seolah-olah Diganjal
Hasto Kristiyanto. (Foto: Rakhmatulloh)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, isu penjegalan dan hambatan yang dituduhkan dari kubu Anies Baswedan adalah hal yang tidak benar. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan atas pernyataan Juru Bicara kubu Anies, Sudirman Said.

"PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata Hasto di sela-sela Rakernas PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Menurut Hasto, bicara menghambat, pihaknya memiliki pengalaman sejarah tersendiri ketika kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dihambat rezim Orde Baru. Bahkan, kala itu kantor partai diserang untuk kepentingan rezim. Karena pernah merasakan sakitnya dihambat, PDIP takkan mungkin melakukan tindakan demikian kepada pihak atau orang lain.

Namun dari pengalaman itu juga, Hasto mengatakan pihaknya belajar bahwa upaya menghambat demikian tidak akan pernah sukses jika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat.

"Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar,” kata Hasto.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menyampaikan, setiap pemimpin akan menghadapi segala macam ujian. Karena itu, dia mengingatkan berpolitik itu harus berpegang pada keyakinan dan kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hasto pun menceritakan bagaimana Presiden Jokowi juga banyak mendapat rintangan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi capres dan akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Ketika kita lihat pengalaman dari Pak Jokowi. Ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden, begitu banyak penjegalan. Tetapi sikap dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan itu kan selalu percaya pada jalan keyakinan. Bahwa ketika politik itu berbasis kinerja, ketika politik itu mampu menyerap aspirasi rakyat, dan dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka itu mendorong rakyat untuk bergerak bersama,” ujar Hasto.

“Terjadi bonding (ikatan dengan rakyat), kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Menurut dia, wajar jika setiap pemimpin akan menghadapi segala bentuk ujian. Terlebih jika sosok pemimpin itu mempunyai prestasi. Namun bisa saja muncul upaya pencitraan ‘seakan-akan diganjal padahal faktanya tidak’, agar mendapat perhatian.

“Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian,” ungkap Hasto.

