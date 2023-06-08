Pembuat Oli Palsu yang Ditangkap Bareskrim Beromzet Rp20 Miliar Per-bulan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menyatakan bahwa, pembuat oli palsu di Gresik, dan Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan omzet senilai Rp20 miliar per-bulannya.

Dir Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Hersadwi Rusdiyono mengungkapkan, bahwa produksi oli palsu ini sudah berlangsung sejak 2020.

“Totalnya itu kalau perbulan ini kan tadi ada tiga gudang yang dijadikan pabrik ya, pergudang itu Rp6,5 M. Jadi kali tiga, kurang lebih ya sekitar Rp20 miliar perbulan omsetnya,” kata Hersadwi dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Hersadwi menjelaskan, produsen oli ilegal ini memproduksi oli untuk motor dan mobil dengan memalsukan berbagai merek oli di pasaran. Oli tersebut diantaranya AHM Honda, Yamalube, Yamaha, Federal, Mesran hingga Pertamina.

“Dengan adanya pemalsuan berbagai merek ini tentunya akan berdampak kerugian terhadap pemilik merek resmi juga merugikan terhadap konsumen yang menggunakan merek-merek oli yang palsu ini, tentunya pemakaian oli palsu dalam waktu jangka panjang tentunya juga akan merugikan konsumen terutama kerusakan pada mesin kendaraan,” paparnya.