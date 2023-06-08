Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tuai Pujian Warganet Usai Lantang Menjawab Pertanyaan dari Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:34 WIB
Prabowo Tuai Pujian Warganet Usai Lantang Menjawab Pertanyaan dari Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina
Prabowo paparkan proposal perdamaian Rusia-Ukraina (Foto: Kemhan)
A
A
A

JAKARTA - Jawaban Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto soal usulan resolusi konflik dan perdamaian Rusia-Ukraina menuai pujian di media sosial (medsos). Pernyataan Prabowo ini disebut lantang dan tegas saat merespons bertubi-tubi pertanyaan dari para penanya asing di forum itu.

Pujian warganet terhadap Prabowo meramaikan kolom komentar sebuah tayangan YouTube berjudul “Panas! Tanya Jawab Prabowo Bahas Soal Usulan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina” yang diunggah oleh salah satu televisi nasional. Tayangan itu sudah ditonton sebanyak 458 ribu penonton dengan komentar sebanyak kurang lebih 3.800.

Video itu berisi tanya jawab Prabowo dalam forum itu dengan para penanya asing yang mempertanyakan usulan perdamaian Rusia-Ukraina. Prabowo menyatakan bahwa usulannya itu tidak fokus ke siapa yang benar atau salah dalam perang tersebut, tetapi pada perdamaian konflik yang sudah menelan banyak korban dan berdampak ke negara lainnya.

“Berdialog tanpa membaca teks jelas datang dari hati dan pengalamannya. Sudah tentu jelas kita memerlukan pemimpin yang tidak bisa di dikte siapapun.” tulis komentar akun @firman***

Adapun, warganet mengatakan merasa teringat dengan melihat sosok Bung Karno yang lantang berbicara tegas di depan warga asing.

“Ya ampun pak prabowo dengan lancarnya nyeramahin bule-bule gak pake nganu sampe terasa merinding mendengarnya serasa mendengar pidato pak soekarno yang mengguncang dunia pada masanya.” ujar akun @abdulrosyiid7***

Dalam momen itu, salah satu pertanyaan yang dilayangkan kepada Prabowo adalah agresi Rusia dianggap menjadi satu-satunya alasan untuk konflik ini dan kedaulatan Ukraina akan hilang apabila ada gencatan senjata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement