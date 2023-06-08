Sesosok Pria Tewas Mengenaskan Kehabisan Darah Usai Ditusuk OTK di Senen

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tak bernyawa di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023) pagi. Diduga pria itu menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal (OTK).

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, dinarasikan bahwa penemuan korban tersebut sekitar pukul 06.00 WIB, Kamis pagi.

Selain itu, dalam video itu juga menyebutkan korban diduga tewas akibat kehabisan darah akibat luka tusuk oleh pihak yang berselisih dengannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Senen, Kompol David Purba menyebutkan korban penusukan itu merupakan seorang warga sipil.

“Korbannya orang sipil,” kata David saat dikonfirmasi, Kamis.

David juga menjelaskan bahwa pelaku penusukan itu diduga merupakan anggota TNI. Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polisi Militer (PM).

“Iya masih diduga ya (pelaku anggota TNI). Udah diserahkan ke Pomdam, ke PM. Silahkan koordinasi dengan PM,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)