Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sesosok Pria Tewas Mengenaskan Kehabisan Darah Usai Ditusuk OTK di Senen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:45 WIB
Sesosok Pria Tewas Mengenaskan Kehabisan Darah Usai Ditusuk OTK di Senen
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tak bernyawa di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023) pagi. Diduga pria itu menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal (OTK).

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, dinarasikan bahwa penemuan korban tersebut sekitar pukul 06.00 WIB, Kamis pagi.

Selain itu, dalam video itu juga menyebutkan korban diduga tewas akibat kehabisan darah akibat luka tusuk oleh pihak yang berselisih dengannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Senen, Kompol David Purba menyebutkan korban penusukan itu merupakan seorang warga sipil.

“Korbannya orang sipil,” kata David saat dikonfirmasi, Kamis.

David juga menjelaskan bahwa pelaku penusukan itu diduga merupakan anggota TNI. Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polisi Militer (PM).

“Iya masih diduga ya (pelaku anggota TNI). Udah diserahkan ke Pomdam, ke PM. Silahkan koordinasi dengan PM,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan senen Penusukan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement