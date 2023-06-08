Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan PM Anwar Ibrahim Sepakati 6 Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Malaysia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:48 WIB
Jokowi dan PM Anwar Ibrahim Sepakati 6 Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Malaysia
Jokowi dan PM Malaysia Anwar Ibrahim (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim membahas sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang dalam pertemuan yang digelar di kediaman resmi PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6/2023).

Salah satunya adalah terkait proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun.

"Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato' Seri Anwar Ibrahim," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kamis (8/6/2023).

Selain itu, Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.

Berikut sejumlah nota kesepahaman yang disepakati yakni:

1. Nota Kesepahaman tentang Border Crossing Agreement antara Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Saifuddin Nasution;

2. Nota Kesepahaman tentang _Border Trade Agreement_ antara Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan dan Menteri Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz;

3. Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Batas Laut Wilayah Segmen Selat Malaka Bagian Selatan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir;

Halaman:
1 2
      
