Geledah PDAM Bandung, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Yana Mulyana

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung, Jawa Barat, hari ini. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana (YM).

"Betul. Terkait penyidikan perkara dengan tersangka YM dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal penggeledahan di PDAM Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6/2023).

Belum diketahui apa saja yang diamankan tim penyidik dari penggeledahan tersebut. Sebab, kata Ali, penggeledahan baru saja rampung. Ali berjanji akan menginformasikan kembali setelah mendapat laporan dari tim di lapangan.

"Informasi terakhir, baru saja selesai. Nanti kami sampaikan kembali perkembangannya," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana (YM) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Internet Service Provider (ISP) atau jasa perawatan jaringan internet untuk layanan Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.