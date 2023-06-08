Rekrut Anggota dari Hafidz Quran, Abdul Khaliq: Langkah Maju Polri

JAKARTA - Partai Perindo menilai rekrutmen anggota Polri dari jalur prestasi hafal 30 juz Alquran merupakan satu langkah maju dari Kepolisian RI.

Hal itu diutarakan Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad, setelah santri asal Pondok Pesantren (Ponpes) Nurut Taqwa Bondowoso, Mohamad Alfian Masyuri bergabung menjadi anggota Polri melalui jalur Bintara proaktif prestasi.

Mohamad Alfian Masyuri saat ini bertugas di Polda Jawa Timur dengan pangkat Bripda. Di sana, Alfian mendapat tugas khusus untuk mengajarkan anggota polri dalam membaca Alquran.

"Rekrutmen santri yang hafal 30 juz Alquran itu akan memberi bobot tersendiri bagi Kepolisian RI karena ini akan memberikan dampak pembangunan moralitas di lingkungan Polri," ujar Khaliq, Kamis (8/6/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyatakan, rekrutmen anggota yang hafal 30 juz Alquran juga akan memberikan nuansa keagamaan yang kental bagi instansi tersebut.

"Akan memberikan satu nuansa keagamaan yang kental yang itu sangat berarti bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," ujar politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.