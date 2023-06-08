Breaking News Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 254

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis, 8 Juni 2023 bertambah 254 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.809.631 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 14.403 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

BACA JUGA: Pakar Peringatkan Umat Manusia Bisa Dimusnahkan oleh Virus Buatan AI yang Lebih Berbahaya dari Covid

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 392 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.028 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.815 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Awaludin)