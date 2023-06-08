Update Kasus Covid-19 Hari Ini: 6.809.631 Positif, 6.637.028 Sembuh dan 161.815 Meninggal

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Hari ini, Kamis (8/6/2023) kasus bertambah 254 pada hari ini. Angka tersebut menambah akumulasi kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 6.809.631.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 14.403 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 392 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.028 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.815 orang. Data tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Awaludin)