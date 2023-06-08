Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Kasus Covid-19 Hari Ini: 6.809.631 Positif, 6.637.028 Sembuh dan 161.815 Meninggal

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:41 WIB
<i>Update</i> Kasus Covid-19 Hari Ini: 6.809.631 Positif, 6.637.028 Sembuh dan 161.815 Meninggal
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Hari ini, Kamis (8/6/2023) kasus bertambah 254 pada hari ini. Angka tersebut menambah akumulasi kasus Covid-19 selama pandemi melanda Tanah Air menjadi 6.809.631.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 14.403 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 392 orang. Sehingga total sebanyak 6.637.028 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.815 orang. Data tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144962/perindo_sri_gusni-wZ0C_large.jpg
Kasus Covid-19 Naik Lagi, Partai Perindo: Tetap Waspada dan Tenang, tapi Jangan Lengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144837/pramono_anung-pUzE_large.jpg
Kasus Covid-19 Melonjak di Jakarta, Pramono: Urusan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144461/covid_19-R1Fl_large.jpg
Covid-19 Melonjak di Jakarta, Dinkes DKI: Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144364/kasus_covid_19_di_indonesia_naik_menkes_varian_relatif_tidak_mematikan-ySlf_large.jpg
Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Menkes: Varian Relatif Tidak Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144236/covid-RmAc_large.jpg
Waspada, Pemerintah Deteksi 72 Kasus Covid Varian Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/337/3143547/kemenkes_terbitkan_se_terkait_covid_19_ini_14_arahan_untuk_dinkes-FKME_large.jpg
Kemenkes Terbitkan SE Terkait Covid-19, Ini 14 Arahan untuk Dinkes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement