Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pembuat Oli Palsu di Gresik dan Sidoarjo Punya Laboratorium Sendiri Buat Racik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:01 WIB
Pembuat Oli Palsu di Gresik dan Sidoarjo Punya Laboratorium Sendiri Buat Racik
Bareskrim Polri ungkap kasus oli palsu di Jatim (foto: MPI/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menyatakan, bahwa pembuat oli palsu di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki laboratorium sendiri untuk meracik oli palsu tersebut.

"Sudah memiliki dan punya laboratorium sendiri," kata Kasubdit I Dit Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Indra Lutrianto Amstoni dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Menurut Indra, dalam laboratorium para pelaku menguji kandungan apa saja yang ada di dalam oli yang asli. Sehingga mereka bisa meracik untuk membuat oli palsu.

"Disitulah untuk menguji kadar daripada kandungan dalam oli tersebut juga harumnya, wanginya daripada oli itu, dicampur disitu. Artinya mereka pelajari ini sampai bisa membuat oli tersebut," ucapnya.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana produksi dan peredaran oli palsu di Gersik, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Total terdapat sembilan gudang produksi yang telah diamankan.

Dir Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Hersadwi Rusdiyono mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya menangkap lima orang tersangka pembuat oli palsu. Mereka adalah AH, AK dan FN sebagai pemilik usaha, AL alias TOM dan AW bagian operasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement