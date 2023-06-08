Pembuat Oli Palsu di Gresik dan Sidoarjo Punya Laboratorium Sendiri Buat Racik

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri menyatakan, bahwa pembuat oli palsu di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki laboratorium sendiri untuk meracik oli palsu tersebut.

"Sudah memiliki dan punya laboratorium sendiri," kata Kasubdit I Dit Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Indra Lutrianto Amstoni dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Menurut Indra, dalam laboratorium para pelaku menguji kandungan apa saja yang ada di dalam oli yang asli. Sehingga mereka bisa meracik untuk membuat oli palsu.

"Disitulah untuk menguji kadar daripada kandungan dalam oli tersebut juga harumnya, wanginya daripada oli itu, dicampur disitu. Artinya mereka pelajari ini sampai bisa membuat oli tersebut," ucapnya.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana produksi dan peredaran oli palsu di Gersik, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Total terdapat sembilan gudang produksi yang telah diamankan.

Dir Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Hersadwi Rusdiyono mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya menangkap lima orang tersangka pembuat oli palsu. Mereka adalah AH, AK dan FN sebagai pemilik usaha, AL alias TOM dan AW bagian operasional.