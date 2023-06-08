Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Megawati Teteskan Air Mata Kenang Taufik Kiemas di Penutupan Rakernas PDIP

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:14 WIB
Kala Megawati Teteskan Air Mata Kenang Taufik Kiemas di Penutupan Rakernas PDIP
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak mampu menahan tangisannya saat mengenang mendiang sang suami, Taufik Kiemas. Momen ini terjadi ketika Megawati memberikan pidato di acara penutupan Rakernas PDIP.

Awalnya, Megawati tengah memberikan arahan kepada seluruh kader PDIP tentang kewajiban kadernya memenangkan Pemilu 2024. Selesai memberikan arahan, seketika Megawati tampak tak kuat menahan air mata dan memberhentikan sejenak pidatonya.

"Maaf, karena pada tanggal ini, adalah almarhum bapak Taufik Kiemas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun," lirih Mega di dalam penutupan Rakernas.

Presiden Kelima RI itu menceritakan kepada seluruh kadernya, jika Taufik Kiemas merupakan sosok yang selalu semangat. Para kader yang hadir pun memberikan tepuk tangan dan langsung mengumandangkan Merdeka.

Megawati mengatakan, keteladanan Taufik Kiemas yang perlu diingat adalah sosok yang selalu merangkul, mencari solusi, dan selalu terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya.

"Dan almarhum telah meningalkan legacy bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, pancasila, undang undang dasar negara Republik Indonesia 1945, bhineka tunggal ika dan keutuhan NKRI," ujarnya.

(Awaludin)

      
