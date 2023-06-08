Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenalkan Prabowo Subianto ke PM Anwar Ibrahim, Jokowi: Teman Baik Bapak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:22 WIB
Jokowi kenalkan Prabowo Subianto ke PM Anwar Ibrahim (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai yemab baik dari Perdana Menteri (PM) Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Momen tersebut terjadi saat Jokowi dan delegasinya menyambangi kediaman PM Anwar di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6/2023).

Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi dan delegasi disambut langsung oleh PM Anwar. Kedatangan Jokowi juga turut disambut oleh persembahan tarian dan silat Melayu.

Usai penyambutan, PM Anwar mempersilakan Jokowi menuju area lobi untuk memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara.

Pertama-tama PM Anwar mengenalkan delegasinya kepada Jokowi. Lalu Jokowi memperkenalkan delagasinya kepada PM Anwar. Saat memperkenalkan Prabowo, Jokowi menyebut teman baik PM Anwar.

"Teman baik bapak," kata Jokowi sambil menunjuk Prabowo kepada PM Anwar.

PM Anwar sontak menjawab bahwa dirinya telah mengenal Prabowo. Prabowo dan para delegasi lainnya tersenyum sambil melemparkan tawa.

"Saya sudah kenal ini," kata PM Anwar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
