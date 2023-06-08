Gempa M3,4 Guncang Maluku Tengah

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Maluku Tengah, Kamis (8/6/2023) pada pukul 18.37 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.72 Lintang Selatan - 129.37 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 08-Jun-2023 18:37:53WIB, Lok:4.72LS, 129.37BT (164 km Tenggara MALUKUTENGAH), Kedlmn:182 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)