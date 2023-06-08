Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran Pasar Induk Caringin Tewaskan Seorang Warga, Ferry Kurnia: Jangan Sampai Terulang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:01 WIB
Kebakaran Pasar Induk Caringin Tewaskan Seorang Warga, Ferry Kurnia: Jangan Sampai Terulang
Ferry Kurnia Rizkiansyah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAKebakaran Pasar Induk Caringin di Desa Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, memakan korban. Kebakaran yang terjadi pada Rabu 7 Juni 2023 itu menewaskan satu orang warga bernama Yuyun (48).

Insiden itu membuat prihatin Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ferry menyampingkan rasa belasungkawanya atas meninggalnya korban.

"Saya sampaikan rasa belasungkawa dan prihatin atas kejadian tersebut," kata Ferry, Kamis (8/6/2023).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menyebutkan, penyebab kebakaran harus diusut tuntas karena telah menyebabkan korban jiwa.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--melanjutkan, dengan mengidentifikasi penyebab kebakaran diharapkan akan menemukan cara untuk menanggulangi kejadian serupa tidak terulang.

"Perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dari semua pihak yang terkait di pasar tersebut dan jangan sampai terulang," ujar juru bicara nasional Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

Sebagai informasi, saksi mata Acep mengatakan, kebakaran yang melanda ruko di Blok 2 Pasar Caringin terjadi pukul 13.30 Wib. Api pertama muncul di Toko Buku Asta yang beroperasi sebelum terjadi kebakaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement