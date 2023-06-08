Kebakaran Pasar Induk Caringin Tewaskan Seorang Warga, Ferry Kurnia: Jangan Sampai Terulang

JAKARTA – Kebakaran Pasar Induk Caringin di Desa Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, memakan korban. Kebakaran yang terjadi pada Rabu 7 Juni 2023 itu menewaskan satu orang warga bernama Yuyun (48).

Insiden itu membuat prihatin Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Ferry menyampingkan rasa belasungkawanya atas meninggalnya korban.

"Saya sampaikan rasa belasungkawa dan prihatin atas kejadian tersebut," kata Ferry, Kamis (8/6/2023).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu-- menyebutkan, penyebab kebakaran harus diusut tuntas karena telah menyebabkan korban jiwa.

Politisi Partai Perindo melanjutkan, dengan mengidentifikasi penyebab kebakaran diharapkan akan menemukan cara untuk menanggulangi kejadian serupa tidak terulang.

"Perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dari semua pihak yang terkait di pasar tersebut dan jangan sampai terulang," ujar juru bicara nasional Partai Perindo.

Sebagai informasi, saksi mata Acep mengatakan, kebakaran yang melanda ruko di Blok 2 Pasar Caringin terjadi pukul 13.30 Wib. Api pertama muncul di Toko Buku Asta yang beroperasi sebelum terjadi kebakaran.