HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Tampilkan Ganjar dengan Autentik, Rasional dan Karakternya Menyatu Bersama Rakyat

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:28 WIB
Megawati: Tampilkan Ganjar dengan Autentik, Rasional dan Karakternya Menyatu Bersama Rakyat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada seluruh kader partainya untuk segera menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

"Sosialisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon Presiden dari PDI Perjuangan, yaitu bernama pak Ganjar Pranowo," kata Megawati saat memberikan arahan dalam penutupan Rakernas PDIP, di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/8/2023).

Megawatj pun turut menyinggung ihwal pembahasan dalam Rakernas ini terkait apa yang akan ditampilkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Presiden Kelima RI itu pun memiliki jawabannya.

"Saya dengan yakin, hakul yakin saya mengatakan tampilkan pak Ganjar itu dengan autentik, rasional dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput," ujar Mega dalam perintahnya.

Menurut dia, konsepsi ini yang pernah diterapkan sebelumnya oleh sosok Presiden pertama RI sekaligus sang proklamator Bangsa, Soekarno.

Halaman:
1 2
      
