Respons Polri soal Usulan Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

JAKARTA - DPR RI menyampaikan usul soal jabatan Kepala BNPT dan BNN dijabat oleh Jenderal Polisi bintang empat.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut bukan kapasitasnya menanggapi usul hal tersebut.

"Ya mungkin saya tanyakan dulu, bukan kapasitas saya untuk menjawab," kata Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Meski begitu, Ramadhan menyatakan, pihak Polri selalu terbuka dengan segala bentuk masukan maupun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

"Tentu usulan, masukan pasti akan didengar. tapi tindak lanjut nanti akan kita sampaikan," ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan, Polri belum bisa membahas lebih dalam mengenai usulan tersebut.

"Belum. belum sampai situ. Orang boleh memberikan masukan, siapapun memberikan masukan kepada Polri. Tentu apakah itu menjadi pertimbangan atau apa, tentu tidak langsung sekonyong-konyong. Sabar," tutup Ramadhan.

(Khafid Mardiyansyah)