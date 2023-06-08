Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Diperkenalkan Jokowi ke PM Malaysia Anwar Ibrahim

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:56 WIB
Momen Prabowo Diperkenalkan Jokowi ke PM Malaysia Anwar Ibrahim
PUTRAJAYA - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dan membawa beberapa delegasi, di antaranya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6/2023).

Jokowi yang datang bersama Iriana sekitar pukul 10.00 waktu setempat, disambut Anwar Ibrahim dan Dato’ Seri Wan Azizah. Ia lalu memperkenalkan satu persatu delegasinya yang hadir bersamanya.

Ada momen istimewa saat itu, ketika tiba giliran Prabowo, ia langsung memberikan salam pada Anwar seraya menunduk hormat. Hal ini memancing senyum Jokowi yang berada di depannya.

Prabowo dan Anwar memang sudah lama bersahabat. Pada Oktober 2021, sebelum Anwar menjadi PM Malaysia, Prabowo mengunjungi kediaman pribadi Anwar di Kuala Lumpur. Saat itu Anwar mendoakan Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan RI.

Salah satu agenda Jokowi di Malaysia adalah untuk menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati bersama.

“Kakak saya, sahabat baik saya yang mulia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Merupakan kehormatan bagi saya dan delegasi berkunjung ke Malaysia membalas kunjungan Datuk Anwar pada bulan Januari yang lalu,” ujar Jokowi.

