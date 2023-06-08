Raih Banyak Dukungan, Erick Thohir Dinilai Berpotensi Diusung sebagai Cawapres

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan dorongan besar maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Sejumlah keunggulan dimiliki Erick Thohir yang menjadi modal sebagai figur cawapres terkuat.

Pengamat Politik Wasisto Raharjo Jati menilai, gebrakan besar yang ditunjukkan Erick Thohir selama ini memantik banyak perhatian berbagai kalangan. Hal itu, lanjut dia, menjadikannya sebagai salah satu figur yang banyak dapat dukungan berbagai kalangan.

Ia menambahkan bahwa dukungan tersebut semakin dikuatkan dengan banyaknya inovasi yang dihadirkan dalam mengurusi PSSI hingga meraih prestasi membanggakan.

"Tentunya kalau kita melihat posisi Pak Erick Thohir Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN itu juga bisa menjadi modal tersendiri," kata Wasisto, Kamis (8/6/2023)

Menurut dia, dukungan yang semakin membuat Erick Thohir dapat terusung kuat sebagai cawapres pada Pilpres mendatang yakni lantaran Erick Thohir semakin banyak digandrungi oleh seluruh kalangan masyarakat Tanah Air.