HOME NEWS NASIONAL

Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Wapres: Biar Presiden Dengar Langsung dari Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:41 WIB
Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Wapres: Biar Presiden Dengar Langsung dari Prabowo
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons tawaran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam proposal perdamaian untuk Rusia-Ukraina. Mengingat, sudah setahun lebih konflik Rusia-Ukraina masih terus memanas.

Wapres menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggapi proposal perdamaian yang diajukan oleh Menhan Prabowo.

“Saya kira untuk menanggapi itu sebaiknya Presiden sendiri, bapak Presiden, saya serahkan kepada beliau seperti apa,” kata Wapres saat ditanya awak media usai melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).

Apalagi, Presiden Jokowi telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Mariyinsky, Kyiv, Ukraina, pada 29 Juni 2022. Setelah itu, Presiden Jokowi juga telah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada 30 Juni 2022.

“Presiden sudah pernah ke Ukraina dan Rusia,” kata Wapres.

Halaman:
1 2
      
