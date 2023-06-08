Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Pencipta Gurindam Dua Belas

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:16 WIB
Wapres Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Pencipta Gurindam Dua Belas
Wapres ziarah ke Raja Ali Haji di Pulau Penyengat (Foto: BPMI Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin singgah ke Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, untuk berziarah ke makam tokoh pahlawan nasional yang juga pencipta Puisi Gurindam Dua Belas, Raja Ali Haji, pada Kamis siang (8/6/2023).

Perjalanan menuju makam sastrawan melayu yang sangat termasyhur dari Kepulauan Riau ini ditempuh menggunakan Kapal Kepri 01 dari pelabuhan di Kota Tanjungpinang ke Pulau Penyengat.

Setibanya di makam, Wapres kemudian memimpin jalannya doa bersama serta menaburkan doa di atas pusara. Sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjungpinang, Wapres juga menyempatkan untuk berkeliling area makam yang merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan.

Menurut Walikota Tanjung Pinang, Rahmah, Wapres Ma’ruf Amin merupakan Wapres pertama yang berziarah ke makam ini. Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid yang pernah ziarah di tempat ini.

Sebagai informasi, di dalam komplek makam ini, terdapat bangunan yang berisi makam Engku Putri dan Raja Haji Abdullah serta istrinya yang merupakan anggota Kerajaan Riau di masa silam. Sementara, makam Raja Ali Haji sendiri berada di luar di samping bangunan utama makam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement