Wapres Ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Pencipta Gurindam Dua Belas

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin singgah ke Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, untuk berziarah ke makam tokoh pahlawan nasional yang juga pencipta Puisi Gurindam Dua Belas, Raja Ali Haji, pada Kamis siang (8/6/2023).

Perjalanan menuju makam sastrawan melayu yang sangat termasyhur dari Kepulauan Riau ini ditempuh menggunakan Kapal Kepri 01 dari pelabuhan di Kota Tanjungpinang ke Pulau Penyengat.

Setibanya di makam, Wapres kemudian memimpin jalannya doa bersama serta menaburkan doa di atas pusara. Sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjungpinang, Wapres juga menyempatkan untuk berkeliling area makam yang merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan.

Menurut Walikota Tanjung Pinang, Rahmah, Wapres Ma’ruf Amin merupakan Wapres pertama yang berziarah ke makam ini. Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid yang pernah ziarah di tempat ini.

Sebagai informasi, di dalam komplek makam ini, terdapat bangunan yang berisi makam Engku Putri dan Raja Haji Abdullah serta istrinya yang merupakan anggota Kerajaan Riau di masa silam. Sementara, makam Raja Ali Haji sendiri berada di luar di samping bangunan utama makam.