HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Bertemu Raja Malaysia di Kuala Lumpur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:57 WIB
Momen Jokowi Bertemu Raja Malaysia di Kuala Lumpur
Presiden Joko Widodo bertemu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi bertemu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Pertemuan dihelat di Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis sore, 8 Juni 2023.

Tiba di Istana Negara pukul 15.35 waktu setempat, Jokowi disambut Yang di-Pertuan Agong langsung berfoto bersama. Setelah itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menandatangani buku tamu.

Sebelum melakukan pertemuan, Jokowi juga berfoto bersama dengan keluarga kerajaan. Setelah bertemu selama 1 jam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk melanjutkan penerbangan menuju Jakarta.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan kunjungan di Malaysia, Jokowi dan rombongan langsung kembali ke Tanah Air pada Kamis, 8 Juni 2023, melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Tampak melepas kepulangan Presiden menuju Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta istri, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono dan istri, Atase Pertahanan RI di Malaysia Kolonel Kav. Guruh Prabowo Wirajati dan istri, serta Kuasa Usaha Ad Interim Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq.

(Arief Setyadi )

      
