HOME NEWS NASIONAL

Masuk Radar Cawapres, Erick Thohir Bisa Lengkapi Basis Pemilih Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:31 WIB
Erick Thohir (Foto: Dok Okezone)
Erick Thohir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) potensial terus menguat. Bahkan, dirinya dianggap cocok untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. 

Menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Erick Thohir bisa melengkapi basis pemilih Prabowo. Itu jika melihat dari latar belakang Erick Thohir yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU).

"Kalau (Prabowo) disandingan dengan Erick Thohir, Erick Thohir sudah di NU-kan, sudah menjadi bagian dari keluarga besar NU," kata Ujang.

Segmentasi pemilih Prabowo jika bergandengan dengan Erick Thohir semakin meluas. Sehingga, peluang lebar keterpilihan Menteri Pertahanan semakin terbuka untuk semua kalangan masyarakat.

“Artinya, kalau kita ambil basis masa NU dapat juga dari Erick Thohir,” kata Ujang.

