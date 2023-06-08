Gempa 2 Kali Guncang Melonguane Sulut Malam Ini

JAKARTA - Dua kali gempa mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (8/6/2023) malam. Gempa memiliki magnitudo berbeda.

Info BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 21.05 WIB. Kekuatan gempa magnitudo 4,1.

"Gempa Mag:4.1, 08-Jun-2023 21:05:13WIB," tulis BMKG melalui akun Twitternya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa 4.41 LU-126.55 BT. Pusat gempa 47 km Barat Laut Melonguane. Kedalamannya 62 Km.

Gempa kedua mengguncang pada pukul 22.42 WIB. Kekuatannya magnitudo 3,7.

Lokasi koordinat gempa 4.41 LU-127.73 BT. Pusat gempa berada pada 125 km Timur Laut Melonguane, Sulut.

Kedalaman gempa 140 Km. BMKG memberikan disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )