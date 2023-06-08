Artificial Intelligence, Bantu Tingkatkan Efektivitas Penggalangan Dana

JAKARTA - Penggunaan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) dapat membantu efektivitas dan efisiensi penggalangan dana (fundraising) oleh lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Salah satunya dalam mengidentifikasi preferensi dan minat donor potensial mereka.

AI sebagai teknologi yang paling viral diperbincangkan saat ini, dapat membantu personalisasi pesan dan membuat konten yang relevan serta menarik bagi donor.

CEO Resolve Asia dan praktisi fundraising professional, Maitra Widiantini mengungkapkan hal tersebut dalam webinar bertema “Adaptasi Strategi Fundraising di Era Artificial Intelligence” yang diinisiasi oleh Resolve Asia dan Friendraising.ID, berkolaborasi dengan Rumah Zakat dan CenAIang, Kamis (8/6/2023).

Maitra mengatakan, optimasi AI dalam dunia penggalangan dana meliputi tiga hal. Pertama, pengembangan dan penajaman strategi fundraising. “Lembaga menerapkan alat analisis data untuk memvisualisasikan data donor, tren penggalangan dana, dan preferensi donor potensial dalam merancang strategi yang lebih cerdas dan menarik,” ujar Maitra lewat siaran persnya.

Maitra merupakan orang yang sudah berpengalaman 20 tahun lebih dalam penggalangan sumber daya, manajemen merek dan pemasaran bagi beberapa LSM di domestik dan wilayah Asia, termasuk WWF Greater Mekong, SOS Children Villages South East Asia, UNICEF Indonesia, dan Save the Children.

Merujuk pengalamannya, kata Maitra, ketika menyusun strategi dan memperluas target pasar. Menggunakan BARD, salah satu tool AI, Maitra memperoleh second opinion mengenai strategi apa yang perlu disusun, memperkaya dan melengkapi konsep dasar sudah dimiliki. Kedua, AI memungkinkan peningkatan donasi atau memperbesar peluang pendanaan melalui pengayaan konten, penatalayanan (stewardship) donor, serta prediksi dan analisis donasi.

Adapun yang ketiga adalah optimasi penggunaan sumber daya penggalangan dana. “Dengan AI, lembaga didorong untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas kerja,” kata Maitra.