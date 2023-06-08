Lebih dari 90% Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA – Mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jay Octa menilai, jika sebagian besar relawan Jokowi mendukung Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

"Jika dilihat dari elit-elitnya yang hadir di acara–acara untuk Ganjar, menurut pengamantan saya lebih dari 90 persen relawan Jokowi mendukung Ganjar. Sisanya, sekitar enam persen mungkin pindah ke bacalon presiden lain,” kata Jay dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Ia pun menuturkan, pengamatannya di beberapa deklarasi dukungan relawan untuk Ganjar Pranowo bisa disimpulkan, mayoritas yang hadir adalah para relawan Jokowi pada Pilrpes 2014 dan 2019.

"Setelah mengikuti dan mengamati beberapa kegiatan besar relawan gabungan, termasuk yang di Istora Senayan, yang hadir masih wajah-wajah lama dari relawan Jokowi," bebernya.

"Saya dulu (2019) kan kepala sekretariat direktorat relawan, jadi saya masih hafal semua teman-teman itu,” tambah Jay.

Keantusiasan relawan yang hadir di beberbagai acara deklarasi dukungan untuk Ganjar, tambah Jay, merupakan gambaran bahwa Jokowi telah menentukan pilihan.