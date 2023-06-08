Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Sudah 50 Kali sejak Awal 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |23:36 WIB
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Sudah 50 Kali sejak Awal 2023
Gunung Anak Krakatau erupsi (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melaporkan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada Kamis (8/6/2023) sore hari tadi mengalami erupsi.

PVMBG mencatat sejak awal Januari 2023 jumlah letusan Gunung Anak Krakatau yang pernah tercatat sebanyak 50 kali.

“Jumlah letusan Gunung Anak Krakatau yang pernah tercatat 50 kali,” dikutip dari laman resmi PVMBG, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, PVMBG melaporkan pada sore tadi Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada pukul 15.37 WIB dengan tinggi kolom letusan 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Kamis, 08 Juni 2023, pukul 15:37 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 1157 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Deny Mardiono.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 60 mm dan durasi 335 detik,” katanya.

Deny mengimbau kepada masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif.

(Arief Setyadi )

      
