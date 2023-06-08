RPA Perindo Gelar Konsolidasi Bacaleg Se-Jabodetabek, Ini Tujuannya!

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mengadakan konsolidasi dan arahan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) kepada semua bacaleg Se-Jabodetabek pada Rabu 7 Juni 2023 di Kantor DPP RPA, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina menyampaikan konsolidasi tersebut bertujuan mengarahkan para bacaleg untuk terus turun di tengah masyarakat hingga ke akar rumput. Hal ini pun menurutnya sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Kami dari Partai Perindo khususnya RPA memakai brosur-brosur untuk bagaimana juga sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan dan anak agar mulai hari ini semua caleg kita turun ke akarnya sampai ke tingkat RT," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa RPA Perindo memiliki tiga kekuatan guna mendulang suara untuk partai yang dikenal gigih dalam memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak itu.

Tiga kekuatannya adalah mampu menangani, menuntaskan hingga sosialisasi undang-undang (UU) perlindungan perempuan dan anak di tengah masyarakat.

Menurutnya hal itu sebagai modal sosial yang dapat diterima oleh masyarakat dengan membawa nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas.

"(Melalui) program yang menyentuh, program yang sudah diterima oleh masyarakat dan ini menjadi kekuatan sosial bagi caleg caleg perindo untuk menang sampai ke akar rumput," tuturnya.

Selain itu, beragam pengalaman RPA Perindo dalam menangani kasus perlindungan hak perempuan anak, kata Jeannie juga menjadikan sayap partai ini semakin dekat di hati masyarakat. Misalnya hingga hari ini tercatat suada ada 16 kasus tindak kekerasan seksual dan fisik bagi anak dan perempuan di Indonesia yang telah diselesaikan oleh RPA Perindo.

"Saya percaya, RPA Perindo sebagai penyumbang suara terbesar menang di 2024. Ini bukan suatu komitmen tapi sudah dirasakan manfaatnya, mereka sudah merasakan sentuhan kemanusiaan dimana bagaimana kita bisa tampil memperjuangkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak," katanya.