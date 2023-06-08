Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya, Hujan Singkat Guyur Bogor dan Depok

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:09 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya, Hujan Singkat Guyur Bogor dan Depok
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah dan berawan pada enam wilayah di Ibukota DKI Jakarta pada Kamis ini (8/6/2023). Kendati demikian, potensi hujan singkat dan berskala lokal akan terjadi di sekitar Jakarta.

Keenam wilayah di DKI Jakarta akan mengalami cuaca cerah, cerah berawan dan berawan sepanjang hari. Rentang suhu udara yang terjadi pun antara 23 hingga 32 derajat celsius.

Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota Bogor beserta Depok, potensi hujan singkat disertai angin kencang diprediksi terjadi mulai siang hingga malam hari.

"Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat pada siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok," ujar BMKG seperti dikutip melalui akun BPBD DKI Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Intensitas hujan yang terjadi di Bogor dan Depok tersebut, antara hujan ringan dan hujan sedang. BMKG memprakirakan hujan terjadi mulai pada sekira pukul 13.00 hingga 01.00 WIB.

Suhu udara yang berlangsung pun antara 22 sampai 32 derajat celsius.

(Angkasa Yudhistira)

      
